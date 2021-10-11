Отец Фьюри: «Дальше или Усик, или ничего»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайрона Фьюри, рассказал о планах британца после победы над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я считаю, что Тайсон должен искать поединка либо с Александром, либо ни с кем. Дальше или Усик, или ничего. Меня не волнуют остальные соперники — они не на одном уровне с моим сыном», — приводит слова Джона Фьюри TalkSport.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде поединка, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.