Тренер Уайлдера: «Деонтей не пожал руку Фьюри, потому что все еще чувствовал неприязнь»
Тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассказал, почему его боец не пожал руку Тайсону Фьюри после окончания поединка.
«Он не пожал руку, потому что после боя чувствовал к сопернику то же самое, что и до боя, — сказал Скотт на YouTube-канале IFL TV. Чувствовал все то же, что было между ними после второго поединка. Каждый человек реагирует на вещи так, как к этому подталкивает его что-то, находящееся глубоко внутри. Деонтей Уайлдер — мой брат, но он не мой сын. Я не могу говорить ему, что делать, а чего не делать.
Я могу дать ему совет, могу вдохновить, могу дать мое видение ситуации. Он не захотел жать руку, потому что все еще чувствовал неприязнь к сопернику. Тут важно понимать, что-то, как повел себя Деонтей — это не его обычное отношение к рукопожатию после боя. Просто вот так он чувствовал себя по отношении именно к Тайсону Фьюри. Я обнял Деонтея после боя, пожал ему руку, посадил на частный самолет и отправил домой. Какое-то время мы вообще не будем говорить о боксе».
В ночь на 10 октября Уайлдер проиграл Фьюри нокаутом в 11-м раунде.
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