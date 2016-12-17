Организаторы боя в Екатеринбурге надеются, что зрители все же увидят Поветкина

Исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов отметил, что, несмотря на отмену боя между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, остальные заявленные поединки состоятся. Однако пока нет никакого решения по новому сопернику Поветкина. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– На данный момент организаторы бои проводят необходимые переговоры и консультации, так что, вполне возможно, у зрителей будет возможность увидеть бой своего любимца Александра Поветкина, – цитирует E1.ru Титова. – Также мы уделяем особое внимание тому, что все другие заявленные бои с участием лучших спортсменов страны и Урала состоятся. Мы подготовили большой спортивный праздник для гостей и жителей региона, и он обязательно состоится.