12:53 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Организаторы боя в Екатеринбурге надеются, что зрители все же увидят Поветкина

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Исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов отметил, что, несмотря на отмену боя между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, остальные заявленные поединки состоятся. Однако пока нет никакого решения по новому сопернику Поветкина. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– На данный момент организаторы бои проводят необходимые переговоры и консультации, так что, вполне возможно, у зрителей будет возможность увидеть бой своего любимца Александра Поветкина, – цитирует E1.ru Титова. – Также мы уделяем особое внимание тому, что все другие заявленные бои с участием лучших спортсменов страны и Урала состоятся. Мы подготовили большой спортивный праздник для гостей и жителей региона, и он обязательно состоится.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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dem896

Leo Hawk Ну это слишком,когда придет момент я смоюсь у меня ведь дети,буду я за этого валенка рисковать))))

15:50 17 декабря

Leo Hawk

Шоу "Смерть на ринге!" :)

15:16 17 декабря

dem896

Я уже написал на соседней ветке что за такое бабло как обещали канадцу хоть сейчас вылетаю с Нижнего,и шоу обещаю.

14:42 17 декабря

Leo Hawk

Если допингёр-рецидивист у нас любимец зрителей, то мне наверное не дожить до появления в России антидопинговой культуры, увы...

13:37 17 декабря

rusfed 2.0

Пусть все 15 тыщ его освистают и забросают тухлыми яйцами

13:17 17 декабря

Kharyok1

С Рябинским будет драться, что ли? Или большая охота выйти и быть освистанным в конце своей карьеры. Саша, не позорься дальше, едь домой. И подумай о пробе "Б", надо ли её вскрывать. Хотя, в нынешней ситуации это всё уже слишком очевидно и бесперспективно.

13:12 17 декабря

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