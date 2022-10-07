Определились все финалисты чемпионата России по боксу в Чите

7 октября в Чите определились все финалисты чемпионата России по боксу.

Финальные бои пройдут 8 октября. Уступившие в полуфиналах боксеры уже были награждены бронзовыми медалями.

Призовой фонд турнира составляет 26 миллионов рублей. Победители получат по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч.

Финалистами во всех весовых категориях стали:

— 48 кг: Эдмонд Худоян, Володя Мнацаканян;

— 51 кг: Расул Салиев, Василий Егоров;

— 54 кг: Максим Кузнецов, Дмитрий Двали;

— 57 кг: Эдуард Саввин, Руслан Белоусов;

— 60 кг: Всеволод Шумков, Артур Субханкулов;

— 63,5 кг: Илья Попов, Габил Мамедов;

— 67 кг: Евгений Кооль, Тархан Идигов;

— 71 кг: Игорь Свиридченков, Иван Ступин;

— 75 кг: Павел Сосулин, Джамбулат Бижамов;

— 80 кг: Имам Хатаев, Савелий Садома;

— 86 кг: Шарабутдин Атаев, Ришат Бакиров;

— 92 кг: Алексей Зобнин, Муслим Гаджимагомедов;

— свыше 92 кг: Светослав Тетерин, Алексей Дронов.