Албанский боксер Нури Сефери высоко оценил Мурата Гассиева перед боем в Сочи. Изначально Гассиев должен был встретиться с младшим братом Нури Сефери — Сефери Сефери. Однако их бой не состоится из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов команды албанца.

— Имя Гассиева известно во всем мире, я его уважаю и чту как боксера, — цитирует «Рен-ТВ» Сефери-старшего. — Я смотрел почти все его бои, он отличный боец, он целиком отдается на ринге. Отличный, лучший в мире боксер. Для меня честь сразиться с таким боксером. Он — железный человек, я — албанский Тайсон. Это будет супер-поединок в Сочи, публике понравится.

Бой Гассиева с Нури Сефери пройдет 31 октября. Для россиянина это будет дебют в тяжелом весе.