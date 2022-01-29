Макс «Топор» Щербаков подрался с тренером после поражения от Новоселова. Видео

Макс «Топор» получил сотрясение мозга после драки со своим бывшим тренером

Боксер Максим Щербаков, известный по прозвищу «Топор» подрался со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном, информирует Telegram-канал 112.

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 28 января, после боя Щербакова с Максимом Новоселовым.

В раздевалке Щербаков и его экс-наставник, который являлся помощником организаторов, устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. Топор получил сотрясение мозга и перелом носа.

Напомним, что в бою с Новоселовым Щербаков проиграл техническим нокаутом во втором раунде.