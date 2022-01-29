Тренер Макса «Топора» Щербакова назвал причину драки со спортсменом и заявил о неадекватном поведении боксера

Тренер Альберт Кармазян прокомментировал драку со своим подопечным Максимом «Топором» Щербаковым после поражения боксера от Максима Новоселова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя после боя повел. Я действовал сугубо исходя из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете. После этого конфликта, когда он уже успокоился, я с ним тоже общался, и он вроде понял, что я не со зла ему что-то сделал. Он прекрасно понял, что он на меня потянулся с агрессией. Ничего такого серьезного не произошло», — приводит РЕН ТВ слова Кармазяна.

Вчера, 28 января Щербаков проиграл Кармазяну техническим нокаутом во втором раунде. Ранее сам Щербаков рассказал свою версию конфликта с тренером после турнира.