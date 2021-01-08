Нокаут Поветкина признали лучшим в 2020 году

Портал BoxingScene.com признал нокаут российского боксера Александра Поветкина лучшим в 2020 году. Об этом говорится в материале издания.

Povetkin knocking Whyte out ?? pic.twitter.com/DrtYYh49hx — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020

22 августа Поветкин победил британца Диллиана Уайта. Поединок состоялся в Брентвуде (Великобритания). Россиянин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

30 января 41-летний Поветкин должен провести защиту своего титула в поединке против Уайта.