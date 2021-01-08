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Нокаут Поветкина признали лучшим в 2020 году

02:29
Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта. Фото Matchroom Boxing.
Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта. Фото Matchroom Boxing.
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Портал BoxingScene.com признал нокаут российского боксера Александра Поветкина лучшим в 2020 году. Об этом говорится в материале издания.

22 августа Поветкин победил британца Диллиана Уайта. Поединок состоялся в Брентвуде (Великобритания). Россиянин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

30 января 41-летний Поветкин должен провести защиту своего титула в поединке против Уайта.

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