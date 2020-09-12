Знаменитый российский боксер, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал победы Федора Чудинова и Сергея Харитонова на боксерском вечере в Химках.

32-летний Чудинов победил техническим нокаутом британца Умара Садика в 12 раунде и защитил пояс чемпиона WBA Gold. 40-летний Харитонов нокаутировал британского боксера Дэнни Уильямса во втором раунде главного боя лиги WTKF.

— Бой Чудинова с Садиком получился очень конкурентным. Весы по ходу поединка не раз склонялись то в одну, то в другую сторону, — заявил Валуев «СЭ». — Мы до самого последнего раунда совершенного не были уверены ни в чьей победе. Все-таки та тактика, о которой говорил Федор Чудинов, принесла свои плоды. Мы и надеялись, что в двух последних чемпионских раундах он будет наращивать преимущество на ближней дистанции, что и произошло.

Что касается боя Харитонова, то было примерно понятно, что Уильямс приезжает просто заработать деньги. Тем не менее я ожидал от британца большего, но не сомневался в победе Сергея Харитонова. Он уже недвусмысленно дал понять, что будет продолжать боксерскую карьеру. Значит мы увидим еще бои в исполнении Харитонова. Но мне кажется, что Дэвид Хэй слишком быстрый соперник для него. (Сергей Федоров)