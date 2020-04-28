Николай Валуев: «Мне не интересен бой с Тайсоном»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что ему не было бы интересно встретиться на ринге с Майком Тайсоном.

25 апреля 53-летний американец заявил, что готов вернуться на ринг ради благотворительности.

— Зачем мне бой с Тайсоном? Тем более выставочный. Мы что, экспонаты, что ли? Нет, мне это не интересно. У меня хватает дел. Если бы вы мне не позвонили, я бы даже никогда об этом не подумал, — сказал Валуев. (Михаил Потапов)