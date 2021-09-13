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Муталибова рекомендовали на пост главного тренера женской сборной России по боксу

16:20

Тренерский совет Федерации бокса России порекомендовал Альберта Муталибова на пост нового главного тренера женской сборной страны, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера команды Ивана Шидловского.

48-летний Муталибов является заслуженным тренером России. Он входит в тренерский штаб национальной команды.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12372761

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Иван Шитик все материалы автора

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