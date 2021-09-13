Муталибова рекомендовали на пост главного тренера женской сборной России по боксу
16:20
Тренерский совет Федерации бокса России порекомендовал Альберта Муталибова на пост нового главного тренера женской сборной страны, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера команды Ивана Шидловского.
48-летний Муталибов является заслуженным тренером России. Он входит в тренерский штаб национальной команды.
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