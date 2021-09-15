Энтони Джошуа: «Вставание на колено делает мир лучше и гармоничнее»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа поддерживает вставание на колено в рамках борьбы против расизма.

«На мой взгляд, тут нет никакой политики, — сказал боксер в интервью Sky. — Это далеко от политики. Этот шаг нужен для перемен к лучшему. Это не про политику, не про лишение кого-то финансирования или назначение кому-то финансирования. Это про то, чтобы будущее стало лучше для моих детей, для твоих детей, для детей из далекого будущего. Это создает гармонию. Потому что разделение людей разжигает войну. Встал бы я на колено в ринге? Да, 100 процентов. Я встал бы на него где угодно».

25 сентября Джошуа подерется с Александром Усиком в Лондоне.