Главный тренер женской сборной России по боксу Шидловский ушел в отставку

Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский ушел со своего поста. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, информирует ТАСС.

Женская российская команда по боксу завоевала одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио усилиями Зенфиры Магомедалиевой.