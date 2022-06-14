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Сегодня, 18:35

Муртазалиев может помешать организации боя Тима Цзю и Джермелла Чарло

Давид Хачатрян
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Обязательный претендент на титул IBF в первом среднем весе с 2019 года Бахрам Муртазалиев (20-0) трижды договаривался с командой абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1) об отсрочке обязательной защиты в связи с проведением объединительных боев, сообщает Bad Left Hook.

Когда Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Чарло провести защиту титулов против Цзю, команда Муртазалиева опубликовала в Twitter копию контракта, согласно которому Чарло должен провести бой против Муртазалиева сразу после матча-реванша с Брайаном Кастаньо (17-1). Команда Муртазалиева настаивает на соблюдении соглашения.

По словам юриста Муртазалиева Пэта Инглиша, Чарло согласился с тем, что в течение 10 дней [после реванша с Кастаньо] он либо откажется от титула IBF, либо приступит к организации боя с Муртазалиевым.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Чарло провести защиту титулов против Цзю. Стороны должны были согласовать условия боя до 20 июня.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира 15 мая в Карсоне, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бокс
Тим Цзю
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