Мейвезер хочет стать владельцем клуба НБА

Чемпион мира в пяти весовых категориях боксер Флойд Мейвезер-младший рассказал, что работает над тем, чтобы стать владельцем клуба НБА.

«Я уже давно работаю над этим. Последние шесть месяцев я разговаривал с некоторыми людьми. Это то, над чем я работал за кулисами и не говорил об этом публично. Я и моя команда работали с НБА. Пока не могу сказать с кем именно», — цитирует Мейвезера Las Vegas Review-Journal.

Ранее стало известно, что НБА рассматривает города Лас-Вегас и Сиэтл в качестве кандидатов на то, чтобы иметь собственные клубы.

Мейвезер-младший проживает в Лас-Вегасе.

В июне форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказывал о своем желании в перспективе стать владельцем команды из Лас-Вегаса.