Эррол Спенс признал себя виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения

Чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0) в суде признал себя виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в 2019 году. Тогда никто, кроме Спенса, не пострадал, поэтому боксера приговорили к трем суткам тюремного заключения, а также возмещению судебных издержек в размере трех тысяч долларов.

«Не садитесь за руль в нетрезвом виде. Оно того не стоит», — приводит слова Спенса журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон.

В 2019 Спенс вылетел с дороги и его Ferrari несколько раз перевернулось. Спенс не был пристегнут, и поэтому вылетел из автомобиля и приземлился на бетон. Американец чудом избежал серьезных травм.