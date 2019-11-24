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Младший брат Деонтея Уайлдера проиграл нокаутом 37-летнему Лонгу

10:32

Младший брат Деонтея Уайлдера Марселлос проиграл 37-летнему Дастину Лонгу нокаутом в четвертом раунде. Поединок прошел в андеркарте боя между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

Это поражение стало вторым для 30-летнего Марселлоса Уайлдера в семи поединках. Для Лонга это шестой бой в карьере.

Напомним, что Деонтей Уайлдер победил Ортиса нокаутом в седьмом раунде.

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