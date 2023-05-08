Международная ассоциация бокса пожаловалась на Чехию из-за участия США в Гран-при

Международная ассоциация бокса (IBA) подала жалобу на Чешскую боксерскую ассоциацию в независимый отдел по обеспечению честности в боксе из-за нелегитимного участия на проходящем в стране Гран-при спортсменов и чиновников из США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт IBA.

Американские спортсмены и чиновники присутствовали на Гран-при, который проходил с 3 по 8 мая в Чехии. IBA требовала от национальных федераций сняться с соревнований из-за нелегитимного участия спортсменов из США, а также предупредила Чешскую боксерскую ассоциацию.

«Мы снова видим ущерб, вызванный эгоистичным решением USA Boxing и усиленный безрассудным поведением Чешской боксерской ассоциации. Обе федерации создали ситуацию, когда наши спортсмены больше не могут соревноваться в безопасных условиях. IBA решительно осуждает попытки отдельных лиц нанести ущерб значительным шагам, предпринятым IBA за последние несколько лет, чтобы обеспечить боксерам наилучшее будущее», — заявил генеральный секретарь IBA Джордж Еролимпос.

В конце февраля Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в IBA и подаче заявки на членство в World Boxing. IBA признала официальное прекращение членства USA Boxing и запретила любым делегатам и спортсменам из США участвовать в соревнованиях под своей эгидой.