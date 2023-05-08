Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:57

Эдди Хирн: «Бой Альвареса и Бивола может состояться в сентябре»

Хирн заявил, что реванш Альвареса с Биволом может пройти в сентябре
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что реванш абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) может пройти в сентябре в Лас-Вегасе, США.

«Канело, очевидно, теперь захочет драться с Дмитрием Биволом. Он назвал его имя на ринге. Посмотрим, сможем ли мы организовать этот бой, — сказал Хирн iFL TV. — Возможно, в сентябре в Вегасе, но Дмитрий должен сам захотеть этого боя.

Слушай, Канело — большой андердог в этом бою, и это, наверное, единственный бой, где он будет большим андердогом. Вот такой он парень. Он хочет этого боя. Он хочет отомстить за поражение».

Альварес победил британца Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца в Гвадалахаре, Мексика.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
0
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдди Хирн: «Бой Бивола и Бетербиева невозможен»
Новости
RSS RSS
Все новости