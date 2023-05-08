Эдди Хирн: «Бой Альвареса и Бивола может состояться в сентябре»

Хирн заявил, что реванш Альвареса с Биволом может пройти в сентябре

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что реванш абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2) с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) может пройти в сентябре в Лас-Вегасе, США.

«Канело, очевидно, теперь захочет драться с Дмитрием Биволом. Он назвал его имя на ринге. Посмотрим, сможем ли мы организовать этот бой, — сказал Хирн iFL TV. — Возможно, в сентябре в Вегасе, но Дмитрий должен сам захотеть этого боя.

Слушай, Канело — большой андердог в этом бою, и это, наверное, единственный бой, где он будет большим андердогом. Вот такой он парень. Он хочет этого боя. Он хочет отомстить за поражение».

Альварес победил британца Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца в Гвадалахаре, Мексика.