Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал пятерку лучших боксеров за всю историю.

«Начну с Пернелла Уитакера. Потом Роберто Дюран. Черт, даже не знаю. Из тяжеловесов... Выберу Ларри Холмса. Он победил всех в свое время. У него была база, у него был джеб, а сейчас он отлично живет, сделав умные инвестиции.

Еще Аарон Прайор. Единственный бой он проиграл из-за наркотиков", — приводит слова Мейвезера Talk Sport.

Уитакер был чемпионом мира в четырех весовых категориях, шесть раз защитив титул чемпиона в легком весе (рекорд). Дюран также был чемпионом в четырех весах.

Холмс был чемпионом мира по версии WBC и одним из пятерых боксеров, побеждавших Мохаммеда Али.

Прайорбыл чемпионом в полусреднем весе и потерпел лишь одно поражение в 40 боях.