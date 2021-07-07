Чемпион WBC Тайсон Фьюри считает, что экс-чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор одержит победу в третьем поединке против Дастина Порье в рамках турнира UFC 264.

«Мой прогноз таков: на этот раз победит Макгрегор. Он усердно готовился, и ему есть что доказывать. Это будет огромное событие, которое стоит посмотреть. Не пропустите!» — приводит Mirror слова Фьюри.

10 июля Макгрегор и Порье проведут третий поединок. Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.

РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.