Фьюри дал прогноз на третий бой Макгрегор — Порье
08:28
Чемпион WBC Тайсон Фьюри считает, что экс-чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор одержит победу в третьем поединке против Дастина Порье в рамках турнира UFC 264.
«Мой прогноз таков: на этот раз победит Макгрегор. Он усердно готовился, и ему есть что доказывать. Это будет огромное событие, которое стоит посмотреть. Не пропустите!» — приводит Mirror слова Фьюри.
10 июля Макгрегор и Порье проведут третий поединок. Первый их бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутом победил американец.
РЕН ТВ покажет бой Порье — Макгрегор в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/other-sports/mma/tyson-fury-makes-prediction-conor-24469663
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