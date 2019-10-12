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Мейвезер хочет провести матч-реванш с Пакиао в Китае

18:47
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готов провести матч-реванш против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакиао. Он хотел бы провести поединок в первой половине 2020 года в Китае, сообщает BoxingScene.

Напомним, американский боксер, выступавший в полусреднем весе, завершил карьеру в 2017 году после победы над Конором Макгрегором, однако через год вернулся, чтобы провести бой с японским кикбоксером Тенсином Насукавой. Поединок проходил по правилам бокса и завершился победой Мейвезера, отправившего своего соперника в нокдаун три раза.

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