Мейвезер хочет провести матч-реванш с Пакиао в Китае

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готов провести матч-реванш против чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакиао. Он хотел бы провести поединок в первой половине 2020 года в Китае, сообщает BoxingScene.

Напомним, американский боксер, выступавший в полусреднем весе, завершил карьеру в 2017 году после победы над Конором Макгрегором, однако через год вернулся, чтобы провести бой с японским кикбоксером Тенсином Насукавой. Поединок проходил по правилам бокса и завершился победой Мейвезера, отправившего своего соперника в нокдаун три раза.