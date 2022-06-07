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Шавкат Рахимов в сентябре проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боксер Шавкат Рахимов проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Соперником Рахимова станет действующий обладатель чемпионского пояса, британец Джо Кордина. Поединок запланирован на сентябрь, точная дата и место проведения боя еще не утверждены.

На счету 27-летнего Рахимова 16 побед и 1 ничья в профессиональном боксе, у 30-летнего Кордины 15 побед в 15 поединках.

Отметим, что Кордина стал обладателем чемпионского титула по версии IBF 4 июня после победы над японцем Кеничи Огавой нокаутом во втором раунде.

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