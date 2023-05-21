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Мехонцев не согласен с тем, что Ломаченко засудили в бою против Хейни

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высказался о поражении украинца Василия Ломаченко от американца Девина Хейни.

«Я не соглашусь, что Ломаченко засудили, потому что он боксировал в Америке. Спорт сейчас политизирован, а украинцев считают немножко обиженными и стараются всячески поддерживать. Судья не должен смотреть на гражданство спортсмена и то, какие проблемы у него в стране, а должен оценивать бой. Многие из тех, кто не согласны с вердиктом, смотрели его на маленьких экранах своих гаджетов не в стопроцентном качестве, а потому не могли видеть картину так, как видели судьи в метре от ринга. Бой был конкурентным, а потому судьям было виднее, чем «телефонным» арбитрам, у которых также могли быть личные симпатии к Ломаченко», — цитирует Мехонцева Metaratings.ru.

Бой прошел 21 мая «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). На счету 24-летнего американца 30 побед в 30 поединках. В активе 35-летнего украинца 3 поражения при 17 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mekhoncev-ne-soglasen-chto-lomachenko-zasudili-ukraincev-schitayut-nemnogo-obizhennymi-i-starayutsya-podderzhivat-252784/
Бокс
Василий Ломаченко
Девин Хейни
Егор Мехонцев
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