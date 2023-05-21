Тищенко: «В своей лучшей форме Ломаченко уверенно переиграл бы Хейни»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением о бое украинца Василия Ломаченко и американца Девина Хейни.

«Бой получился ровным. Я болел за Василия и надеялся, что он выиграл этот бой. Он был чуть лучше, но надо учитывать, что он боксировал в Америке против американца, который владеет чемпионскими поясами. В этом случае надо выигрывать более уверенно. Василий мог это сделать. У него были хорошие моменты и хорошие раунды, но очень часто он почему-то отпускал соперника. Видимо, в силу возраста ему уже не хватает функциональной подготовки, чтобы держать соперника постоянно в напряжении. Могли сказаться и прошлые травмы. В целом, Ломаченко был лучше и интереснее как боксер, но чуть-чуть не дотянул по «физике». В своей лучшей форме, судя по прошлым боям, он бы уверенно переиграл Хейни, но сегодня он слишком много давал работать», — цитирует Тищенко Metaratings.ru.

Бой прошел 21 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). На счету 24-летнего американца 30 побед в 30 поединках. В активе 35-летнего украинца 3 поражения при 17 победах.