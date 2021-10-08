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Тренер Уайлдера предсказал нокаут в третьем бою с Фьюри

Малик Скотт ставит на то, что его ученик нокаутирует Тайсона Фьюри в предстоящей трилогии
18:42
Деонтей Уайлдер. Фото AFP
Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Новый тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, бывший чемпион США среди любителей Малик Скотт ставит на то, что его ученик нокаутирует Тайсона Фьюри в предстоящей трилогии.

«Сегодняшний Уайлдер в десять раз мощнее и сильнее Тайсона Фьюри, и я ставлю на то, что мой ученик в течение пяти раундов победит нокаутом, — сказал Скотт в интервью BT Sports Boxing. — Но если мой прогноз окажется ошибочным, то Уайлдер будет избивать Фьюри все 12 раундов».

Уайлдер сразится с Фьюри в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. В их прошлом бою, который состоялся в феврале 2020 года, победу техническим нокаутом одержал Фьюри.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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