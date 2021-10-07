Тренер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Джозефа Паркера Кевин Барри поделился анализом предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

«Самое важное для Уайлдера — быть честным перед собой, — сказал Барри в интервью Youtube-каналу Boxing Social. — Он должен понять, почему он проиграл второй бой. Не винить бывшего тренера, жилет, в котором он выходил в ринг, судью, перчатки, а взять всю ответственность на себя. И взяв, двигаться дальше. Малик Скотт, уверен, привнес в его кэмп страсть и энтузиазм. Я очень хорошо знаю Малика, работал с ним, очень его уважаю. У него есть способность видеть детали, он очень тщательно работает в анализе. В последних видео мы могли увидеть, как Малик работает с Уайлдером над балансом, подбором ударов в корпус, над тем, чтобы не отходить назад по прямой линии. Это все очень здравые вещи, но одно дело тренировать их, другое — применить в бою. Сможет ли Уайлдер ментально доверять новинкам после того, как получит по лицу?

Что касается отработки им ударов по корпусу... Тайсон Фьюри — 216 см ростом, и его размах рук составляет 216 см. Если человек с такими габаритами решит держать вас на дистанции, то крайне тяжело будет пройти ему в корпус. При этом Тайсон сам любит сокращать дистанцию и драться на ближней. И для такого крупного парня он очень здорово работает вблизи, умеет вешать на соперника свою массу, изматывать этим. Другой момент — если Уайлдер решит заходить в корпус с правым хуком или левым, он открывается под контрудары. Когда ты бросаешь левый хук в корпус, ты раскрыт под правый прямой в челюсть. Когда ты бросаешь правый в корпус, тебя можно встретить левым хуком. У Тайсона очень быстрые руки и хорошие рефлексы, он умеет использовать ошибки.

Внешне Уайлдер в хорошей форме. В этом поединке он будет драться за свою карьеру, за свое наследие. Но мне кажется, люди переоценивают фактор нокаутирующей силы. Навыки уравновешивают силу, и мы видели это в бою Джошуа и Усика. Давайте не забывать, что Уайлдер прошел 12 раундов с БермейномСтиверном, 11 раундов с Дюопа, 9 раундов с Эриком Молиной и Артуром Шпилькой, 8 раундов с Арреолой. Честно, ни один из этих бойцов не выиграл бы у Тайсона Фьюри даже раунда. Тайсон — слишком особенный боец. Он умеет держать удар, а так двигаться, уклоняться от панчей способен разве что полусредневес или легковес. Тяжи на такое не способны. И еще у него сильная ментальная особенность — здорово прибавлять в важных боях. Я также знаю, что сейчас он в хорошей форме. Я вижу именно Тайсона победителем в этом поединке. Не думаю, что он сразу пойдет вперед, начнет с работы джебом и включится в решающее наступление во второй половине боя».

Третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.