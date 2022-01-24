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Сегодня, 15:56

Макс Топор пообещал завершить карьеру Максима Новоселова

Иван Шитик
Корреспондент

Бойца Максим Новоселов и Макс Топор обменялись колкостями перед очным боем, который пройдет на боксерском турнире РЕН ТВ.

«Ты чувствуешь, что он может с тобой сделать просто что угодно. То есть любое движение лапы — это последняя твоя встреча с медведем. Поэтому у тебя еще есть время отказаться от боя, я тебя пойму», — обратился к сопернику Новоселов.

«Я искренне рад, что с моей победой закончится карьера Макса Новоселова и он наконец-то уйдет на пенсию. Макс, уже пора, не могут быть два Макса в одном ринге, останется только один», — в свою очередь заявил боец Hardcore FC Макс Топор.

В эту пятницу телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире в 23.00 по московскому времени

Источник: https://ren.tv/news/sport/931479-topor-pered-boem-s-novoselovym-zakonchitsia-karera-maksa
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