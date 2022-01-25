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Сегодня, 20:10

Зелемхан Пулеметчик заявил, что не вернется в кулачные бои

Отдел единоборств «СЭ»

Известный боец на голых кулаках Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сообщил, что больше не будет выступать в кулачных боях. 28 января на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он проведет бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком.

«Я полностью оставил кулачку чисто по религиозным причинам, — сказал Дукаев. — В кулачке вы меня больше не увидите. Но с каждым кулачным бойцом я могу выйти в ринг и доказать, что я лучший. Пусть это прозвучит высокомерно, но на самом деле в этих словах нет высокомерия, если задуматься — в них есть большой смысл: я король уличных боев, я легенда кулачных боев, я, черт побери, дед поп-ММА».

Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

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