Джошуа согласился получить 18 миллионов евро отступных, чтобы Усик подрался с Фьюри

Британский боксер в тяжелом весе Энтони Джошуа может отказаться от права на немедленный реванш с украинцем Александром Усиком.

Как сообщает The Telegraph, бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA и WBO получит за это отступные в размере 18 миллионов евро.

Отказ Джошуа позволит Усику подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Первый поединок между боксерами состоялся 25 сентября в Лондоне. Бой длился 12 раундов, Усик одержал победу над Джощуа единогласным решением судей. Реванш планировалось провести весной 2022 года.