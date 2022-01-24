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Сегодня, 12:02

Джошуа согласился получить 18 миллионов евро отступных, чтобы Усик подрался с Фьюри

Анна Горшкова
Корреспондент

Британский боксер в тяжелом весе Энтони Джошуа может отказаться от права на немедленный реванш с украинцем Александром Усиком.

Как сообщает The Telegraph, бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA и WBO получит за это отступные в размере 18 миллионов евро.

Отказ Джошуа позволит Усику подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Первый поединок между боксерами состоялся 25 сентября в Лондоне. Бой длился 12 раундов, Усик одержал победу над Джощуа единогласным решением судей. Реванш планировалось провести весной 2022 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/boxing/2022/01/23/anthony-joshua-accept-15m-fee-step-aside-tyson-fury-oleksander/
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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