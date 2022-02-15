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Сегодня, 14:28

Кудряшов оценил шансы Исмаилова победить Дуродолу в бою

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего боя между бойцом смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и нигерийским боксером Оланреваджи Дуродолой.

«Дуродола крепкий и неуступчивый. Поэтому это будет непростое испытание для Магомеда Исмаилова, если хоть что-то осталось от того прежнего Дуродолы.

Я не видел, как Исмаилов боксирует. Не видел его в стойке. Он базовый борец — то, что он умеет делать хорошо», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Поединок Исмаилова и Дурадолы по правилам бокса в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 25 февраля. Телеканал покажет турнир в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/939581-kudriashov-o-durodole-dlia-ismailova-eto-budet-neprostoe-ispytanie
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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Магомед Исмаилов оценил свои шансы в бою с Оланреваджи Дуродолой
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