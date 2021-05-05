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Фьюри: «Я — величайший боксер всех времен. На это есть несколько причин»

13:09
Тайсон Фьюри. Фото Reuters
Тайсон Фьюри. Фото Reuters
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Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему именно он является величайшим боксером всех времен.

«Это я. Ты смотришь на величайшего всех времен, — заявил Фьюри в интервью The Schmo. — Никогда в истории бокса не было такого тяжеловеса, как я. Рокки Марчиано, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Кличко, Уайлдер и кто бы ни был — никто из них никогда не мог бы соперничать со мной. На это есть несколько причин. Во-первых, никто из тяжей не двигался по рингу как я. Во-вторых, ни у кого не было такого подхода к боксу, как у меня. В-третьих, у них никогда не было такой трудовой этики, как у меня. В-четвертых, никто никогда ни в какую эпоху не победил бы меня. Знаете, почему? Я бы никогда этого не допустил».

В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничья. В феврале прошлого года он одержал сенсационную победу техническим нокаутом над ранее непобежденным американцем Деонтеем Уайлдером.

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