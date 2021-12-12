Бивол: «Я думал, что в 12-м раунде Саламов подсядет»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал свою победу над соотечественником Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

«Есть такая фраза: плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. В нашем виде спорта генерал — чемпион мира, и, конечно же, я им хочу стать. По ходу боя было видно, что он устал. Я прям ждал, что вот, вот, помариную его и сделаю хорошую вспышку, но он в двенадцатом раунде работал до конца. Это и есть настоящий характер бойца. Я рад, что сегодня все так завершилось. Умару удалось удивить меня в ринге, я думал, что во второй половине двенадцатого раунда он подсядет, но какой-то резерв у него был до конца. Думал, перехвачу в двенадцатом, но у него остались силы. Отличный боец.

Я, когда узнаю дату своего боя, мне кажется, что моя жизнь заканчивается в этот день, и я живу только этим днем. Это локальные планы, глобально надо отдохнуть, освежиться и принять дальнейший план. Титул для меня приоритет. Второй момент — это громкие имена, третий — хороший чек. Если три составляющие в одном бое, то это идеальный бой. Отличный бой — за титул, хороший — громкое имя. Ну и хороший бой — не громкое имя, но хороший гонорар. Так устроен профессиональный бокс.

Я не думаю, что в десятке или в двадцатке есть боксеры, которые кого-то боятся. Глупо столько лет боксировать и кого-то бояться. Есть такой момент: мы общались с Рамиресом, когда он уходил с TOPRANK, что он придет к Эди Хирну и нам организуют бой, но они не договорились. Если получится, то я только за", — сказал Бивол.

Поединок Бивола и Саламова продлился все 12 раундов. По итогам боя Бивол одержал победу единогласным судейским решением: 119-109, 118-109, 118-110.

Профессиональная карьера 30-летнего Бивола теперь насчитывает 19 боев: все 19 закончились его победами, 11 из которых — нокаутом. Для Бивола это была вторая защита титула суперчемпиона мира по версии WBA Super.

27-летний Саламов провел 28 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 26 побед (19 побед нокаутом) и теперь потерпел два поражения.