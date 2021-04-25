Ломаченко назвал дату боя против Накатани

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко сообщил дату своего следующего боя. Его соперником станет японец Масаеши Накатани.

«26 июня. Официальный бой. Лас-Вегас», - написал Ломаченко в Instagram.

17 октября 2020 года 32-летний украинец проиграл Теофиму Лопесу единогласным решением в поединке за титул в легком весе по четырем версиям.

На счету Ломаченко 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения, 23-летний Накатани одержал 19 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение.