Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Бывший соперник Поветкина Уайт бросил вызов Нганну

10:14
Теги:

Британский боксер Диллиан Уайт бросил вызов чемпиону UFC в супертяжелом весе Франсису Нганну.

По словам Уайт, он готов подраться с соперником хоть в ринге, хоть в октагоне.

«Если Нганну захочет драться завтра, я буду драться с ним завтра». Хочется, чтобы это было справедливо и по всем правилам. Я знаю, что некоторые другие боксеры хотят драться с парнем из ММА", — сказал Уайт в интервью Sky Sports.

Уайт последний поединок провел 28 марта на Гибралтаре, нокаутировав в четвертом раунде россиянина Александра Поветкина в бою-реванше.

Свой следующий поединок Нганну проведет на турнире UFC 264 против россиянина Александра Волкова.

Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе, у которого 16 побед и 3 поражения. Россиянин Волков является более опытным бойцом — на его счету 33 победы и 8 поражений.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
В МИД Турции выразили протест послу США после заявления Байдена
Камера сняла драку со стрельбой на парковке у ТЦ в Москве
Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд