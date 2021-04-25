Бывший соперник Поветкина Уайт бросил вызов Нганну

Британский боксер Диллиан Уайт бросил вызов чемпиону UFC в супертяжелом весе Франсису Нганну.

По словам Уайт, он готов подраться с соперником хоть в ринге, хоть в октагоне.

«Если Нганну захочет драться завтра, я буду драться с ним завтра». Хочется, чтобы это было справедливо и по всем правилам. Я знаю, что некоторые другие боксеры хотят драться с парнем из ММА", — сказал Уайт в интервью Sky Sports.

Уайт последний поединок провел 28 марта на Гибралтаре, нокаутировав в четвертом раунде россиянина Александра Поветкина в бою-реванше.

Свой следующий поединок Нганну проведет на турнире UFC 264 против россиянина Александра Волкова.

Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе, у которого 16 побед и 3 поражения. Россиянин Волков является более опытным бойцом — на его счету 33 победы и 8 поражений.