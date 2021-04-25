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Стал известен призовой фонд боя Джошуа — Фьюри

16:36
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Стал известен призовой фонд поединка за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, сообщает ESPN.

По информации источника, суммарный призовой фонд превысит 150 миллионов долларов. Сообщается, что сделка еще не завершена, но уже известно, что соперники разделят деньги пополам.

32-летний Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC с рекордом в 30 побед (21 нокаутом) и одной ничьей. 31-летний Энтони Джошуа — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO с рекордом в 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.

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