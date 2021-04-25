Стал известен призовой фонд поединка за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, сообщает ESPN.

По информации источника, суммарный призовой фонд превысит 150 миллионов долларов. Сообщается, что сделка еще не завершена, но уже известно, что соперники разделят деньги пополам.

The proposed site fee to stage the @Tyson_Fury vs. @AnthonyJoshua fight in Saudi Arabia exceeds $ 150 million, sources tell @MarkKriegel? pic.twitter.com/R6YYbhmBKx — ESPN Ringside (@ESPNRingside) April 24, 2021

32-летний Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC с рекордом в 30 побед (21 нокаутом) и одной ничьей. 31-летний Энтони Джошуа — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO с рекордом в 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение.