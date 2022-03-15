Боб Арум: «Головкин сильно изношен. Не удивлюсь, если он проиграет Мурате»
Боб Арум считает, что Головкин может проиграть Мурате
Американский промоутер Боб Арум заявил, что действующий чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин вполне может проиграть чемпиону WBA Риоте Мурате.
«Я не удивлюсь, если в апреле Мурата одолеет Головкина, — сказал Арум в интервью Fight Hub TV. — Не забывайте, что Головкин сильно изношен. Ему 40 лет, а Мурата крупный и бьющий парень, поэтому я не удивлюсь, если Головкин проиграет этот бой».
Головкин подерется с Муратой 9 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.
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