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Боб Арум: «Головкин сильно изношен. Не удивлюсь, если он проиграет Мурате»

Боб Арум считает, что Головкин может проиграть Мурате
Давид Хачатрян
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Американский промоутер Боб Арум заявил, что действующий чемпион мира по версии IBF Геннадий Головкин вполне может проиграть чемпиону WBA Риоте Мурате.

«Я не удивлюсь, если в апреле Мурата одолеет Головкина, — сказал Арум в интервью Fight Hub TV. — Не забывайте, что Головкин сильно изношен. Ему 40 лет, а Мурата крупный и бьющий парень, поэтому я не удивлюсь, если Головкин проиграет этот бой».

Головкин подерется с Муратой 9 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.

Геннадий Головкин
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