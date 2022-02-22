Лобов: «Петровский без проблем закончит бой с Ойялом досрочно»

Российский боец смешанного стиля Артем Лобов оценил шансы чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 кг Марка Петровского в бою против африканского бойца Коллинса Ойяла.

«Для Петровского это стандартное начало профессиональной карьеры перспективного боксера. И здесь неуместен вопрос: победит Марк или нет. Это и так понятно. Более подходящий вопрос — сможет ли Петровский закончить этот бой досрочно? И я довольно уверенно скажу, что с этим проблем у него не будет. Сомневаюсь, что Ойял продержится дольше двух-трех раундов в этом поединке. Поэтому будет явная доминирующая победа Петровского», — рассказал Артем Лобов РЕН ТВ.

Напомним, что бой между россиянином Марком Петровским и африканцем Коллинсом Ойялом состоится 25 февраля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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