Лобов оценил шансы Исмаилова на победу в бою с Дуродолой

Бывший боец UFC Артем Лобов поделился мнением о предстоящем поединке Магомеда Исмаилова с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Здесь очень важным фактором является количество раундов. Если бы это был восьми или более раундовый бой, то я, конечно, отдавал бы предпочтение Дуродоле. Но тот факт, что это четырехраундовый бой, делает этот поединок намного более конкурентным.

Но мне кажется, что у Исмаилова хватит скорости и взрыва, чтобы сокращать дистанцию и наносить очень опасные удары. Это, кончено, забирает очень много энергии, но в четырехраундовом бою это не является столь важным фактором. И думаю, большой роли здесь не сыграет», — приводит слова Лобова РЕН ТВ.

Поединок пройдет 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.