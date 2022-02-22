Дуродола пообещал сделать все для победы над Исмаиловым

Африканский боец Оланреваджу Дуродола станет следующим соперником россиянина Магомеда Исмаилова.

«Это бокс, он должен быть агрессивным. Я агрессивный. Я сделаю все, чтобы победить», — заявил Дуродола.

«Если Магомед Исмаилов идет в ринг, в клетку, значит там будет война. Там будут эти эмоции», — говорит звезда ММА.

Ранее Исмаилов и африканский тяжеловес провели открытые тренировки перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится уже 25 февраля.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.