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Сегодня, 19:40

Дуродола пообещал сделать все для победы над Исмаиловым

Иван Шитик
Корреспондент

Африканский боец Оланреваджу Дуродола станет следующим соперником россиянина Магомеда Исмаилова.

«Это бокс, он должен быть агрессивным. Я агрессивный. Я сделаю все, чтобы победить», — заявил Дуродола.

«Если Магомед Исмаилов идет в ринг, в клетку, значит там будет война. Там будут эти эмоции», — говорит звезда ММА.

Ранее Исмаилов и африканский тяжеловес провели открытые тренировки перед поединком в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится уже 25 февраля.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/942910-durodola-poobeshchal-sdelat-vse-dlia-pobedy-nad-lysym-khishchnikom
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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