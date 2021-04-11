Липинец не получил серьезных травм после нокаута от Энниса

Команда российского боксера Сергея Липинца сообщила, что спортсмен не получил серьезных травм, несмотря на поражение от американца Джарона Энниса.

«Сергей прошел обследование после боя. У него нет проблем со здоровьем», — приводит ТАСС слова представителя команды Липинца.

Бой Липинца с Эннисом прошел в ночь с 10 на 11 апреля. 32-летний россиянин уступил нокаутом в шестом раунде.