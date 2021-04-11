Липинец не получил серьезных травм после нокаута от Энниса
09:27
Команда российского боксера Сергея Липинца сообщила, что спортсмен не получил серьезных травм, несмотря на поражение от американца Джарона Энниса.
«Сергей прошел обследование после боя. У него нет проблем со здоровьем», — приводит ТАСС слова представителя команды Липинца.
Бой Липинца с Эннисом прошел в ночь с 10 на 11 апреля. 32-летний россиянин уступил нокаутом в шестом раунде.
Дополнительная информация:
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...