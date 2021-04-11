Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Липинец не получил серьезных травм после нокаута от Энниса

09:27

Команда российского боксера Сергея Липинца сообщила, что спортсмен не получил серьезных травм, несмотря на поражение от американца Джарона Энниса.

«Сергей прошел обследование после боя. У него нет проблем со здоровьем», — приводит ТАСС слова представителя команды Липинца.

Бой Липинца с Эннисом прошел в ночь с 10 на 11 апреля. 32-летний россиянин уступил нокаутом в шестом раунде.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11116065

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...