Липинец проиграл техническим нокаутом Эннису
07:53
Экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) российский боксер Сергей Липинец в поединке в полусреднем весе проиграл американцу Джейрону Эннису.
Бой завершился поражением 32-летнего россиянина техническим нокаутом в шестом раунде. Поединок прошел в американском Анкасвилле.
Липинец провел 19 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. На счету 23-летнего Энниса 27 побед в 27 поединках.
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