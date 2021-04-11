Липинец проиграл техническим нокаутом Эннису

Экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) российский боксер Сергей Липинец в поединке в полусреднем весе проиграл американцу Джейрону Эннису.

Бой завершился поражением 32-летнего россиянина техническим нокаутом в шестом раунде. Поединок прошел в американском Анкасвилле.

Липинец провел 19 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел 2 поражения. На счету 23-летнего Энниса 27 побед в 27 поединках.