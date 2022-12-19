Леннокс Льюис признался, почему не провел реванш с Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2), отвечая на вопрос фаната в Twitter, рассказал, что перед боем с Виталием Кличко (45-2) знал, что выходит на ринг последний раз.

— Кличко на протяжении всего боя бил тебя. Почему у вас не состоялся реванш?

— В начале боя он нанес мне несколько хороших ударов... и это меня разбудило. Но я не был потрясен. Изначально бой с Кличко позиционировался как последний в моей профессиональной карьере. Я подумывал встретиться с ним еще раз, но решил придерживаться первоначального плана.

Льюис и Кличко дрались в июне 2003-го в Лос-Анджелесе, США. Во втором раунде Кличко потряс Льюиса правым кроссом, однако в шестом раунде британский боксер выбросил апперкот, который потряс украинца. В перерыве между шестым и седьмым раундами бой остановили. Льюису присудили победу техническим нокаутом.