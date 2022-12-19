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Отец Тайсона Фьюри: «Я бы пропустил с Джошуа по стаканчику»

Отец Тайсона Фьюри Джон заявил, что уважает Энтони Джошуа
Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), заявил, что уважает экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Для меня было бы честью пропустить с ним [Джошуа] по стаканчику, — сказал Фьюри в интервью iFL TV. — Я имею право говорить за себя. Это всего лишь спорт. Эй Джей — хороший пацан. Он подарил нам, фанатам, много крутых боев. Он был отличным чемпионом. Если этот пацан относится ко мне с уважением, почему я не должен отвечать тем же?»

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
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