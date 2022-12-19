Эррол Спенс надеется подраться с Кроуфордом в 2023 году

Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) считает, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) не приложил достаточно усилий, чтобы организовать их бой в 2022-м.

«Если бы он сделал все возможное, то бой бы состоялся. К сожалению, он этого не сделал, — сказал Спенс в интервью Брайану Кастеру. — Он совершил ошибку. Если бы он был на пике и сказал: «Я подерусь с этим парнем (Давидом Аванесяном. — Прим. «СЭ») за 10 миллионов долларов. Это легкий бой. Я по-быстрому заработаю деньжат». Окей, без проблем. Я бы ответил: «Дерзай. Забери эти легкие деньги».

Но он попытался обвинить мою команду в том, что мы якобы сорвали переговоры. Это вранье. Надеюсь, мы сможем вновь сесть за стол переговоров, потому что я реально хочу с ним подраться. Надеюсь, мы сможем встретиться на ринге в следующем году".

Кроуфорд и Спенс должны были подраться в конце года, но переговоры зашли в тупик. Кроуфорд обвинил менеджера Спенса Эла Хэймона в том, что тот не захотел делить прибыль с этого боя с другими организаторами.