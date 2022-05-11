Бой-реванш между Усиком и Джошуа может пройти 23 июля на Ближнем Востоке

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может состояться в июле на Ближнем Востоке.

«Думаю, есть хороший шанс увидеть этот бой 23 июля на Ближнем Востоке. Мы очень близки к этому варианту», — приводит IFLTV слова Хирна.

Первый поединок между Усиком и Джошуа прошел 25 сентября 2021 года в Лондоне. Тогда украинец победил единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Усика 19 побед в 19 поединках, он является чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. У 32-летнего Джошуа 24 победы и 2 поражения.