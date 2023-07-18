Кузьмин: «Хотел окунуться в кулачные бои, когда был застой в боксе»

Российский боксер Сергей Кузьмин рассказал, что мог стать бойцом на голых кулаках, но сейчас не планирует менять вид спорта.

«На самом деле, бог меня отвел от кулачных боев, — сказал Кузьмин на пресс-конференции. — Я хотел туда окунуться в 2020-2021 году, когда были проблемы с профессиональными боями. Был такой застой. Искали контакты, но я считаю, что бог отвел меня, потому что я уже это проходил, это не мой стайл, так скажем. Я профессиональный боксер, 26 лет посвятил своей карьере, и уличные драки — это, наверное, уже не мой стиль. Есть люди у нас в стране, которые займут эту нишу. Я не хочу сказать ничего плохого про них, потому что есть ребята, у которых в боксе не получается, в борьбе, но они находят себя в поп-ММА или кулачке».

20 июля в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоится боксерский турнир «Однажды в ринге», который возглавит поединок между тяжеловесами Сергеем Кузьминым и мексиканцем Гарсией Монтесом Германом. Вечер бокса начнется в 19:30 по московскому времени.