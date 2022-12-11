Курбанов решением судей победил Гонсалеса в главном бою турнира RCC в Екатеринбурге

Российский боксер Магомед Курбанов одержал победу над венесуэльцем Хоаном Гонсалесом в главном бою турнира RCC Boxing Promotions, который 11 декабря прошел в Екатеринбурге.

По итогам 10 раундов Курбанов победил единогласным решением судей: 97-93, 97-93, 97-93.

27-летний Курбанов одержал 24-ю победу в профессиональной карьере (13 нокаутом) при отсутствии поражений.

31-летний Гонсалес потерпел второе поражение при 31 победе (31 нокаутом).