Курбанов решением судей победил Гонсалеса в главном бою турнира RCC в Екатеринбурге
Российский боксер Магомед Курбанов одержал победу над венесуэльцем Хоаном Гонсалесом в главном бою турнира RCC Boxing Promotions, который 11 декабря прошел в Екатеринбурге.
По итогам 10 раундов Курбанов победил единогласным решением судей: 97-93, 97-93, 97-93.
27-летний Курбанов одержал 24-ю победу в профессиональной карьере (13 нокаутом) при отсутствии поражений.
31-летний Гонсалес потерпел второе поражение при 31 победе (31 нокаутом).
Новости