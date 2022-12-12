Пакьяо назвал двух бойцов, ради которых он вернется в бокс

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) заявил, что хочет протестировать чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0) и чемпиона WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-0).

«Я могу сразиться с Теренсом Кроуфордом или Спенсом... Я горю желанием сразиться с ними, проверить их, узнать, действительно ли они настоящие чемпионы, — сказал Пакьяо в интервью Fighthype. — Я дрался со всеми величайшими боксерами мира. Я просто хочу проверить их. Меня нельзя списывать со счетов, несмотря на то что я в отставке больше года. Я тренируюсь почти каждый день».

Пакьяо провел выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо. Поединок состоялся 10 декабря в Сеуле, Республика Корея.