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Кудухов единогласным решением судей победил Гильермо Джонса в главном поединке «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Виталий Кудухов в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» победил Гильермо Джонса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Кудухов в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» победил Гильермо Джонса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боксер Виталий Кудухов в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» победил экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса.

Поединок завершился победой Кудухова единогласным решением судей.

Это пятая победа 31-летнего Кудухова в карьере при нуле поражений. Для 49-летнего Джонса этот поединок стал 48. На счету американца 41 победа, 4 поражения и один поединок был признан несостоявшимся.

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Сергей Разин все материалы автора

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