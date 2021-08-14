Кудухов единогласным решением судей победил Гильермо Джонса в главном поединке «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
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Российский боксер Виталий Кудухов в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» победил экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонса.
Поединок завершился победой Кудухова единогласным решением судей.
Это пятая победа 31-летнего Кудухова в карьере при нуле поражений. Для 49-летнего Джонса этот поединок стал 48. На счету американца 41 победа, 4 поражения и один поединок был признан несостоявшимся.
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